Times – европейцам пора рассказать, что эпоха низких цен закончилась

Жители Европы всё больше возмущаются повышением цен, однако власти не отваживаются вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни больше будет невозможно и что это — навсегда. Как пишет The Times, вместо этого руководители стран уверяют, что кризис назревал уже давно и является неизбежным фактом действительности.



AP

В европейских супермаркетах цены на продовольствие поднимаются почти каждую неделю. Спецоперация РФ на Украине увеличила и без того быстро растущие счета за электроэнергию, а инфляция мгновенно съедает те прибавки к зарплате, которые получают немногочисленные счастливчики. Общество всё больше возмущается из-за повышения стоимости жизни, однако, пишет The Times, власти говорят, что это всё назревало уже давно и является неизбежным фактом действительности.

Как продолжает издание, Дидерик Самсон, работающий руководителем аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который отвечает за энергетическую политику, предупредил, что прежде низкая стоимость жизни достигалась в ущерб окружающей среде и за счёт импорта российского ископаемого топлива. Самсон признал: никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно и что более высокие цены — это навсегда.

«Да, энергия теперь будет намного дороже. Последние 40 лет она была слишком дешёвой», — заявил он недавно в Брюсселе на совещании в исследовательском центре Брейгеля.

«Нам это было выгодно, и мы накопили огромные богатства за счёт планеты Земля. Теперь мы понимаем, что зависимость от РФ наносила вред геополитическому равновесию. Такую ситуацию надо исправлять. В этих целях нам надо больше платить за энергию, а также за продукты питания. Два средства первой необходимости — это продовольствие и энергия, а мы последние 40 лет платим за них очень мало», — заявил Самсон.

Позицию Еврокомиссии, считающей, что стоимость жизни у европейцев «слишком низкая», во многих европейских столицах считают взрывоопасной. Есть мнение, что она может вызвать такую же неблагоприятную реакцию по всей Европе, как и десять лет назад, когда население широко выступало против режима строгой экономии. Многие считают, что эта политика дала толчок усилению правого популизма.

Многим странам Европы, особенно Испании, Италии, Португалии и Греции, понадобилось больше 10 лет для повышения уровня жизни до общеевропейских стандартов. Но тут свой удар нанесла пандемия, а теперь к этому добавилось повышение стоимости жизни, которое может привести к новой рецессии.

Чтобы добиться снижения расходов, ЕС на прошлой неделе попросил людей экономнее расходовать электричество и тепло. Европейцев просят внести свой вклад в уменьшение кремлёвских доходов от продажи энергоресурсов. Для этого им предлагают реже садиться за руль, выключить кондиционеры и три раза в неделю работать дома.

Самсон, признавая то, что ни один министр не скажет публично, заявил, что волнения в обществе, скорее всего, неизбежны, поскольку у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от увеличения стоимости жизни.

«Это невозможно сделать мгновенно, поскольку в обществе возникнет мощное брожение и недовольство, — заявил он. — Но с учётом сложившейся ситуации времени у нас мало».