Мнение: Почему Медведев переживает за США?

Зампред Совбеза России продолжает удивлять. Сегодня Дмитрий Медведев озадачил, выложил в своем Telegram-канале ЗАДАЧУ.

Дословно и полностью:

ЗАДАЧА

УСЛОВИЕ:

Байден обратится к Конгрессу с предложением выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины (20 – на войну, остальное – на экономику и гуманитарную помощь).

ВОПРОС:

1. Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена?

2. Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы?

Отсюда

Странная постановка вопросов для патриота России. Если Медведев не сомневается, что 33 млрд долларов будут украдены и распилены, и не будут израсходованы на заявленные цели, казалось бы, должен порадоваться, что США обеднеют на 33 млрд долларов. При этом без вреда для России. И радоваться тихо, чтобы не спугнуть, чтобы не передумали.

Или на самом-то деле Дмитрий Медведев не уверен, что эти миллиарды будут разворованы?

На снимке: 2009 год, Дмитрий Медведев с визитом в США, фотография отсюда

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