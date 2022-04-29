Мнение: О полном фиаско кремлёвских «п***ов»

В общем-то, да, это полный «Пи»…

Характеристика исчерпывающая, несмотря на краткость. Заметка, кстати, тоже будет не слишком длинной и не очень сложной для разумеющих «эзопов» диалект русского языка. Именно поэтому её просто необходимо предварить одной поучительной историей.

Заодно и смысл слова, выделенного в заголовке курсивом, станет понятным.

Итак, #Россия, наши дни, престижный университет, кафедра русского языка…

Кафедра русского языка.

В кабинете сидят две дородные дамы, обе доценты, кандидаты наук. Первая курит, вторая разгадывает кроссворд.

— Мария Ивановна, внезапно говорит вторая, — Что такое «Окончательный крах, полная катастрофа» — шесть букв, вторая «и»?

Курящая долго думает, потом:

— Ну, не может быть! В газете?

— Да.

— «П*здец»?!

— Подходит…

Входит завкафедрой, профессор, тоже дама, только ещё более дородная.

— Софья Марковна, вот вы доктор наук! «Окончательный крах, полная катастрофа»?, шесть букв, вторая «и»?

— «П*здец»! Однозначно!

— Ну не может же быть в российской газете — «п*здец»!

— Сейчас все может быть!

Входит аспирантка Машенька, юное невинное создание, стройная и грациозная, как серна.

— Вот молодежь все знает! Машенька, «Окончательный крах, полная катастрофа», шесть букв, вторая «и»! У нас только один вариант — «п*здец»!

Машенька краснеет до корней волос и шепчет:

— Фиаско…

Так вот, теперь о сути этого самого…

Сейчас одна спецоперация продвигается в полном соответствии с ранее намеченными планами, и темп «продвижения» составляет всего несколько километров в сутки. Официально это никак не комментируют, но те самые кремлёвские и около кремлёвские «п***ы» говорят, мол, это всё от того, что противная сторона за восемь лет превратила всю ту территорию в один сплошной укрепрайон. С бункерами, дотами, дзотами, схронами и проч. Ибо восемь лет она готовилась…

И тут же нам на голубом глазу экране предъявляют документы, из которых следует, что та сторона все восемь лет активно готовилась наступать. И опередили её буквально на несколько недель. Или дней. Или даже часов. В общем, успели…

Не подвергая сомнению ни единого из этих доказательств, ни капельки из этих оценочных суждений, всё же не могу не поинтересоваться у гг. «п***ов» и активно поддерживающей их публики. А к чему, собственно, там готовились? К обороне или к наступлению? Это ведь диаметрально противоположные задачи, исключающие одновременное решение в условиях ограниченности ресурсов (а они всегда ограничены, особенно в условиях затяжного экономического кризиса).

И вот как тут, простите, сопрячь одно с другим?

У меня в голове не укладывается, если честно. А у вас?

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