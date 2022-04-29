 

Мнение: О полном фиаско кремлёвских «п***ов»

29.04.2022, 4:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В общем-то, да, это полный «Пи»…

Характеристика исчерпывающая, несмотря на краткость. Заметка, кстати, тоже будет не слишком длинной и не очень сложной для разумеющих «эзопов» диалект русского языка. Именно поэтому её просто необходимо предварить одной поучительной историей.

Заодно и смысл слова, выделенного в заголовке курсивом, станет понятным.

Итак, #Россия, наши дни, престижный университет, кафедра русского языка…

Кафедра русского языка.
В кабинете сидят две дородные дамы, обе доценты, кандидаты наук. Первая курит, вторая разгадывает кроссворд.
— Мария Ивановна, внезапно говорит вторая, — Что такое «Окончательный крах, полная катастрофа» — шесть букв, вторая «и»?
Курящая долго думает, потом:
— Ну, не может быть! В газете?
— Да.
— «П*здец»?!
— Подходит…

Входит завкафедрой, профессор, тоже дама, только ещё более дородная.
— Софья Марковна, вот вы доктор наук! «Окончательный крах, полная катастрофа»?, шесть букв, вторая «и»?
— «П*здец»! Однозначно!
— Ну не может же быть в российской газете — «п*здец»!
— Сейчас все может быть!

Входит аспирантка Машенька, юное невинное создание, стройная и грациозная, как серна.
— Вот молодежь все знает! Машенька, «Окончательный крах, полная катастрофа», шесть букв, вторая «и»! У нас только один вариант — «п*здец»!
Машенька краснеет до корней волос и шепчет:
Фиаско

Так вот, теперь о сути этого самого

Сейчас одна спецоперация продвигается в полном соответствии с ранее намеченными планами, и темп «продвижения» составляет всего несколько километров в сутки. Официально это никак не комментируют, но те самые кремлёвские и около кремлёвские «п***ы» говорят, мол, это всё от того, что противная сторона за восемь лет превратила всю ту территорию в один сплошной укрепрайон. С бункерами, дотами, дзотами, схронами и проч. Ибо восемь лет она готовилась

И тут же нам на голубом глазу экране предъявляют документы, из которых следует, что та сторона все восемь лет активно готовилась наступать. И опередили её буквально на несколько недель. Или дней. Или даже часов. В общем, успели

Не подвергая сомнению ни единого из этих доказательств, ни капельки из этих оценочных суждений, всё же не могу не поинтересоваться у гг. «п***ов» и активно поддерживающей их публики. А к чему, собственно, там готовились? К обороне или к наступлению? Это ведь диаметрально противоположные задачи, исключающие одновременное решение в условиях ограниченности ресурсов (а они всегда ограничены, особенно в условиях затяжного экономического кризиса).

И вот как тут, простите, сопрячь одно с другим?

У меня в голове не укладывается, если честно. А у вас?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Древняя дорога на дне Атлантического океана

09.03 / Жириновский раскритиковал песню Manizha для «Евровидения-2021»

11.09 / Какой партнер нужен сильной и независимой: 10 вещей, которые ценят альфа-женщины в отношениях

11.01 / Влюблён в типаж – Личное мнение

28.03 / Аральцы. В плену у времени и моря

13.08 / Мнение: О первых выстрелах в собственный народ

09.04 / Роспотребнадзор подсказал, как облегчить симптомы аллергии

15.11 / Археологи нашли церковь, где Иисус Христос исцелил женщину

08.03 / Аналитики назвали Бабарико и Колесникову единственными кандидатами в президенты Белоруссии

13.01 / Вакцинация собственного эго

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика