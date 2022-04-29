Татарстан присоединился к автопробегу «Zа мир без нацизма»

Митинг поддержки Всероссийского профсоюзного первомайского автопробега «Zа мир! Zа труд! Zа май! Zа мир без нацизма!» прошел в Казани, на акцию собрались сотни жителей столицы Татарстана с флагами разных политических партий и общественных движений.

Всероссийский профсоюзный автопробег, стартовавший 12 апреля во Владивостоке, в среду пересек границу Татарстана. В четверг от Центра семьи «Казань» был дан старт очередному его этапу – до Нижнего Новгорода, сообщается на сайте Федерации профсоюзов Республики Татарстан.

Участников акции встречал военный оркестр Казанского полка Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Татарстан.

«Сюда пришли люди, которые имеют свою точку зрения, которые поддерживают идею нашего автопробега, которые поддерживают наши Вооруженные Силы и нашего президента. Мы находимся сейчас в непростой ситуации. Против нас бесконечно вводят экономические санкции, пытаясь обрушить нашу экономику, и по сути дела спровоцировать социальную напряженность в стране. Но не впервые РФ переживает сложные времена и не впервые ее пытаются уничтожить военным и экономическим путем» – обратился к участникам митинга руководитель автопробега, заместитель председателя ФНПР, главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков.

Председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева отметила, что «сегодня наша страна проходит тяжелые испытания, но я уверена: все вместе мы победим. Правительством Российской Федерации предпринимаются эффективные меры по снижению социальной напряженности и экономических последствий беспрецедентных санкций Запада. Но, подчеркиваю, только вместе, только сплотившись, мы – победим! Профсоюзы – за мир без нацизма!»

После команды «По машинам!» под звуки военного оркестра профсоюзный автопробег, вытянувшись в расцвеченную флагами колонну выехал с площади. К автоколонне присоединились пять профсоюзных экипажей машин из Казани.

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