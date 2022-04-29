Пушилин вручил первое свидетельство о рождении образца ДНР в Мариуполе
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Глава ДНР Денис Пушилин вручил в Мариуполе первое свидетельство о рождении образца ДНР. Новорожденного назвали Павел, отметил глава республики.
«Первое свидетельство о рождении вручил сегодня в ЗАГСе, который был открыт Министерством юстиции ДНР на базе одного из гуманитарных центров «Единой России» в Мариуполе», – написал глава ДНР в Telegram-канале.
По словам главы республики, мальчик по имени Павел родился 16 апреля в семье Ольги и Евгения Щербак. Пушилин выразил надежду, что ребенок будет расти в мирном и благополучном государстве.
Он добавил, что каждый день в мариупольский ЗАГС пары подают заявления о регистрации брака.
«Город, в котором рождаются семьи и дети, непременно имеет будущее», – подчеркнул глава ДНР.
В четверг Пушилин находился в Мариуполе с рабочей поездкой.
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