 

Пушилин вручил первое свидетельство о рождении образца ДНР в Мариуполе

29.04.2022, 4:45, Новости дня
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Глава ДНР Денис Пушилин вручил в Мариуполе первое свидетельство о рождении образца ДНР. Новорожденного назвали Павел, отметил глава республики.

«Первое свидетельство о рождении вручил сегодня в ЗАГСе, который был открыт Министерством юстиции ДНР на базе одного из гуманитарных центров «Единой России» в Мариуполе», – написал глава ДНР в Telegram-канале.

По словам главы республики, мальчик по имени Павел родился 16 апреля в семье Ольги и Евгения Щербак. Пушилин выразил надежду, что ребенок будет расти в мирном и благополучном государстве.

Он добавил, что каждый день в мариупольский ЗАГС пары подают заявления о регистрации брака.

«Город, в котором рождаются семьи и дети, непременно имеет будущее», – подчеркнул глава ДНР.

В четверг Пушилин находился в Мариуполе с рабочей поездкой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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