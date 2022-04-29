 

Мелитополь начнет выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в рублях

29.04.2022, 4:45, Новости дня
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Власти Мелитополя с 1 мая начинают выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в рублях, сообщила мэр города Галина Данильченко.

«С 1 мая Мелитополь начинает переход на рублевую валюту денежного оборота. Это позволит обеспечить выплаты пенсионерам, а также зарплаты работникам бюджетной сферы, потому что украинская власти полностью заблокировала банковскую систему, лишила возможность мелитопольцев получать свои деньги. Рублевая валюта будет использоваться параллельно с гривной. Ценники в магазинах и на рынках будут указываться как в рублях, так и в гривнах», – сообщила Данильченко, слова которой опубликованы в Telegram-канале Администрации города Мелитополя.

Ранее Данильченко рассказывала об открытии объектов культуры и спорта для детей в Мелитополе, находящемся под контролем российских военных.

Напомним, в марте постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщал, что в южных регионах Украины, которые перешли под контроль российских войск, люди начали пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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