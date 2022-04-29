 

Мнение: Понять и простить

29.04.2022, 4:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Улюкаев выйдет по УДО

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.
"Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии", – сказал собеседник агентства.
По его словам, прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение".
Если решение суда не будет обжаловано, то, с учетом майских праздников, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, уточнил собеседник агентства.

https://www.interfax.ru/russia/838566 – цинк

Радностно на сердце от такой гуманизации правосудия (нет)

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Microsoft выкупила разработчика “Веселой фермы” Alawar за 67 млрд рублей

24.02 / Ученые пытаются раскрыть тайну гималайского Озера Скелетов

25.10 / Московские рестораны, получившие звезды Michelin, будут открыты во время локдауна

17.05 / Худеющая Ксения Собчак удивила поклонников стройной фигурой

16.08 / Умер брат президента США Дональда Трампа

30.01 / Мнение: Военный конфликт с США «вероятен», если Тайвань продолжит движение по пути к независимости

20.09 / Диетологи озвучили список продуктов, помогающие убрать жир на животе

04.08 / Мнение: Секретное совещание Медведева

01.10 / Джордж Мартин назвал самую неудачную сцену в «Игре престолов»

16.08 / Отар Кушанашвили о загулах с Агутиным: «С нами были проститутки. Варум, прости!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика