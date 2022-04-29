Мнение: Понять и простить
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Улюкаев выйдет по УДО
Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.
"Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии", – сказал собеседник агентства.
По его словам, прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение".
Если решение суда не будет обжаловано, то, с учетом майских праздников, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, уточнил собеседник агентства.
https://www.interfax.ru/russia/838566 – цинк
Радностно на сердце от такой гуманизации правосудия (нет)
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Источник: Colonel Cassad
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