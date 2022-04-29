 

“Культуру надо насаждать! Даже силой”: почему грамотный контент так важен в современном мире

29.04.2022, 4:20, Разное
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Одним из главных направлений цифровизации в культуре считаю развитие медианаправления и создание контента. Тем более, в сегодняшних санкционных условиях, когда образовалась определенная нехватка медиаконтента, учреждениям культуры необходимо научиться самостоятельно наполнять информационное и медиапространство, и как факт формировать образ мышления граждан. Для этого необходимы: материально-техническое оснащение, образовательная часть и продвижение, несомненно продвижение. Иначе получится производство контента для самолюбования и для самих себя.

Работа с репутацией и имиджевой составляющей является несомненным элементом продвижения и развития медиапродакшна. Необходимо проводить мастер-классы и обучать созданию и работе с репутационными концепциями.

Развитие медиаиндустрии необходимо еще и потому, что за несколько десятков лет было воспитано общество потребителей, которое воспринимает информацию в основном через медиаконтент. Поэтому просто необходимо научиться работать в новых реалиях, и в первую очередь это касается культуры. Ведь культура – это наше лицо.

А в заключении приведу слова академика Сергея Капицы:

“Культуру надо насаждать! Даже силой… Иначе нас всех ждет крах”.



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