 

США заявили о намерении изъять попавшие под санкции госактивы РФ

29.04.2022, 3:20, Новости дня
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США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов, адвокаты занимаются этим вопросом, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.

«Это один из вопросов, к которому мы попросили присмотреться наших адвокатов: какие полномочия будут нужны потенциально для изъятия этих активов», – цитирует РИА «Новости» слова Блинкена.

Так он ответил на вопрос, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам, в том числе Центробанка, по той же модели, которую предлагается использовать для изъятия арестованного имущества российских бизнесменов. Блинкен ответил на этот вопрос утвердительно.

Ранее президент США Джо Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов, что «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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