 

Генсек ООН усомнился в реформе Совбеза в ближайшее время

29.04.2022, 3:20, Новости дня
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Генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время.

«У меня нет власти реформировать Совет безопасности. И у меня нет иллюзий по поводу возможности сделать это немедленно», – ответил он на вопрос о том, как реформировать ООН, чтобы она эффективнее справлялась с урегулированием конфликтов, информирует РИА «Новости».

Он отметил, что будет делать все, что в его силах, «чтобы сделать ООН максимально эффективной в ситуациях, подобных этой».

Ранее Гутерриш заявил, что ООН работает над организацией эвакуации гражданских лиц из Мариуполя с Россией и Украиной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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