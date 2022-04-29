Генсек ООН усомнился в реформе Совбеза в ближайшее время

Генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у него нет иллюзий по поводу перспектив реформирования Совета безопасности в ближайшее время.

«У меня нет власти реформировать Совет безопасности. И у меня нет иллюзий по поводу возможности сделать это немедленно», – ответил он на вопрос о том, как реформировать ООН, чтобы она эффективнее справлялась с урегулированием конфликтов, информирует РИА «Новости».

Он отметил, что будет делать все, что в его силах, «чтобы сделать ООН максимально эффективной в ситуациях, подобных этой».

Ранее Гутерриш заявил, что ООН работает над организацией эвакуации гражданских лиц из Мариуполя с Россией и Украиной.

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