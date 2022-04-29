Школы и администрацию Петропавловска-Камчатского «заминировали» по телефону

Школы и здание администрации Петропавловска-Камчатского эвакуируют из-за угрозы «минирования», сообщили в горадминистрации.

«Поступил звонок о «минировании» нескольких школ. Принято решение эвакуировать учащихся из всех школ. Из здания администрации тоже эвакуируют. Причина та же», – приводит слова источника в мэрии РИА «Новости».

Сообщения о «минировании» образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января. Эвакуация в пятницу стала семнадцатой за год. Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых обучаются более 15 тыс. детей.

Напомним, в середине апреля в МВД РФ сообщали, что Вооруженные силы Украины начали создавать кол-центры, которые специально предназначены для телефонного терроризма, поэтому в ближайшее время ожидается рост числа ложных сообщений о «минировании» объектов в России.

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