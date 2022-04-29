В Минобороны сообщили о сфабрикованных Киевом материалах о гибели населения в ДНР

Киев фабрикует данные о якобы гибели мирного населения от артиллерийских ударов российской армии в городе Лимане в ДНР, обстреливая его жилые кварталы.

Об этом в четверг сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе Лимане ДНР подразделения Вооруженных сил Украины с окраин населенного пункта обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий. При этом журналисты украинских и западных информационных агентств с безопасных мест осуществляют видеосъемку, в том числе с использованием квадрокоптеров, разрушенных объектов гражданской инфраструктуры», – передает ТАСС слова Мизинцева.

Отмечается, что отснятый материал идет для подготовки репортажей с фейковыми новостями, которые далее распространяют западные СМИ.

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