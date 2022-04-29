Российские космонавты вынесли в открытый космос Знамя Победы

Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция идет на сайте Роскосмоса. Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули знамя на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» в преддверии Дня Победы. Во время трансляции заиграл гимн России.

Идея вынести знамя принадлежит Артемьеву, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец. «Идею вынести копию Знамени Победы в открытый космос озвучил несколько дней назад космонавт Олег Артемьев, который написал о ней в пресс-службу Роскосмоса. Его инициатива была поддержана на всех уровнях. Никто не остался равнодушным», – приводит слова руководителя пресс-службы Роскосмоса ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы, космонавты на МКС предварительно нашли и прошили вручную вдоль периметра знамени проволоку, а специалисты Центра управления полетами провели расчеты наиболее удобного момента для раскрытия знамени.

Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии был водружен над Рейхстагом 1 мая 1945 года красноармейцами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Знамя является символом победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Реликвия хранится в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

Артемьев и Матвеев выполняют в четверг выход в открытый космос в рамках работ по подготовке манипулятора ERA к работе. Предполагается, что внекорабельная деятельность продлится примерно 6 часов 43 минуты. Для Артемьева, который работает в скафандре «Орлан-МКС» номер 5 с красными лампасами, это пятый выход в открытый космос в карьере, для Матвеева (скафандр «Орлан-МКС» номер 4 с синими лампасами) – второй. Основной целью работ является продолжение подготовки дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте Международной космической станции. Поддержку с борта МКС Артемьеву и Матвееву оказывает их коллега Сергей Корсаков. В частности, он является оператором манипулятора. Ранее манипулятор совершил первое движение после интеграции с МКС.

Напомним, в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос посвятит следующий пуск космического корабля «Союз» ДНР, поместив на борт ракеты изображение храброй пожилой женщины с красным знаменем.

—