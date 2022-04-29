 

Режим ЧС введен в Курганской области из-за природных пожаров

29.04.2022, 0:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Режим чрезвычайной ситуации введен в Курганской области из-за природных пожаров, угрожающих населенным пунктам, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС», – приводит слова сотрудника пресс-службы ведомства ТАСС

Начата эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское, добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что в Курганской области пожар охватил 56 построек в населенном пункте Моревское и СНТ «Малиновка».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Службу заказчика минстроя Хабаровского края решили реформировать

12.09 / Ученые установили зависимость между толщиной льда и цветением водорослей

03.09 / Зеленский: “Дракону” появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут

23.05 / В Кремле объяснили слова Путина о «выбивании зубов»

25.08 / Турция заявила о желании сотрудничать с Россией после обнаружения газа в Черном море

10.02 / Притула: Говорят вроде мне надоело, я наигрался и решил уйти из политики. Не дождетесь!

23.08 / Машину связи и управления создали на базе перспективного броневика «Атлет»

02.03 / Пользователям Tele2 анонсировали выход тарифа для безлимитного просмотра YouTube

01.06 / ВАКС продлил срок ареста брату Вовка, но уменьшил залог

27.11 / “Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше”. Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика