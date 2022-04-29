Режим ЧС введен в Курганской области из-за природных пожаров
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Режим чрезвычайной ситуации введен в Курганской области из-за природных пожаров, угрожающих населенным пунктам, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС», – приводит слова сотрудника пресс-службы ведомства ТАСС
Начата эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское, добавили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что в Курганской области пожар охватил 56 построек в населенном пункте Моревское и СНТ «Малиновка».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет