Палата представителей США одобрила продажу оружия Украине по ленд-лизу

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

В поддержку инициативы проголосовали 417 конгрессменов, десять выступили против. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.

Законопроект, который был инициирован группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином от штата Техас, призван «наделить президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей».

Уточняется, что президент США в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации Соединенных Штатов «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, на которые оказало воздействие вторжение Российской Федерации на Украину, чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран». Глава государства должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» этих вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.

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