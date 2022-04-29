 

Появились свидетельства обучения украинских неонацистов канадскими военными

29.04.2022, 0:30, Новости дня
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Канадский телеканал CTV сообщил о новых свидетельствах того, что канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов.

Телеканалу удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики «Азова» тренировались с канадскими инструкторами. Речь идет о фотографии в социальной сети члена «Азова» Кирилла Беркаля, отметил телеканал, добавив, что в аккаунте представлена также «нацистская символика и другие экстремистские взгляды», передает РИА «Новости».

Радиостанция Radio-Canada со ссылкой на документы и фотографии сообщала, что Канада в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине обучала представителей нацистского полка «Азов» (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело). Как отмечалось, канадское военное ведомство отрицает, что занималось обучением бойцов «Азова», однако представитель министерства признавал, что сотрудники учебной миссии не контролируют отбор людей, проходящих обучение, ответственность за это лежит на Украине.

По сообщению телеканала, представитель «Азова» заявил, что полк не проходил подготовку в рамках UNIFIER. При этом на вопросы относительно прохождения такой подготовки отдельными членами «Азова» представитель полка не ответил.

В четверг официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин выразил мнение, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран, включая Канаду. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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