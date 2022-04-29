 

Появились сведения о скором досрочном освобождении Улюкаева

29.04.2022, 0:30, Новости дня
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Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил информированный источник.

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», – приводит слова источника «Интерфакс».

Как утверждает источник, если решение суда не будет обжаловано, то, с учетом майских праздников, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая. По слова источника, прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения [бывшего] министра, отметили его хорошее поведение».

В декабре 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей за взятку в 2 млн долларов. С 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года Улюкаев занимал пост министра экономического развития.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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