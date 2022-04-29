 

Традиции в народный праздник Ирины-рассадницы 29 апреля

29.04.2022, 0:04, Разное
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История

История народного праздника Ирина Рассадница берет свое начало в III веке. Тогда недалеко от итальянского города Аквилеи жили три ставшие сиротами девушки – Агапия, Ирина и Хиония. Они были благочестивыми и не соглашались на неприличные предложения мужчин. О девушках узнал сам император. Он приказал доставить их к нему.

Когда Агапия, Ирина и Хиония оказались перед правителем, они отвергли его предложение выбрать женихов и отказаться от веры. Тогда император решил брать сестер силой. Приблизившись к ним, он внезапно лишился рассудка, а потом, придя в себя, приказал обнажить девушек. Воины этого сделать не смогли.

В итоге Агапия, Хиония и Ирина были убиты. Тело последней, как известно, было поражено стрелой охранника.

Традиции

Народный праздник, в который верующие чтут память святых мучениц, назвали Ириной (Ариной) Рассадницей, поскольку в этот день на Руси обычно занимались рассадой. Это дело было в основном за женщинами. Мужчины же пахали землю.

Что нельзя делать 29 апреля

В этот особенный для православных день нельзя давать деньги взаймы, употреблять спиртные напитки и завидовать. Также верующие считают грехом гадание на Ирину Рассадницу.

Приметы

Когда наступал народный праздник Ирина Рассадница, предки обращали внимание на погоду. Они заметили: если 29 апреля устанавливалась хорошая погода, оставшиеся недели весны были теплыми и солнечными. После грома ждали богатый урожай зерна. Проливной дождь в этот день для людей означал жаркое лето.



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