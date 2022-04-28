Огурцы для блеска, ржаной хлеб – для красивой формы: как здоровье и внешний вид ногтей связаны с тем, что мы едим

Для поддержания красоты и здоровья ногтей необходим не только хороший уход. Большое значение имеет питание изнутри. Существуют определенные виды пищи, которые насыщают ногтевую пластину полезными веществами и делают ее ровной, крепкой и гладкой. В статье мы расскажем о необходимых продуктах для поддержания красивого внешнего вида и здоровья ногтей.

Необходимые минералы

Наши ногти состоят из минералов. Эти элементы придают им прочность и красивую форму. Запас минеральных веществ необходимо пополнять из еды. В рацион следует включать продукты, содержащие следующие нутриенты:

Цинк. Этот минерал содержится в гречке, орехах, ячневой крупе, мясе и субпродуктах. Серу. Чтобы получить это вещество, почаще употребляйте мясо птицы и кролика, а также камбалу, морского окуня и сардины. Кальций. Этот элемент очень важен для крепости ногтей. Он содержится в молочных продуктах, сырах, бобах, орехах и овощах зеленого цвета. Селен. Это вещество делает ногти ровными и красивыми. Селеном богаты такие продукты, как ржаной хлеб, рыба и мясо.

Если ваши ногти стали расслаиваться или покрываться бороздками, то это указывает на дефицит одного из перечисленных элементов. В этом случае вам следует пересмотреть свой рацион и наполнить его полезными нутриентами.

Жирные кислоты

Ногтям необходимы не только минералы, но и жирные кислоты омега-3. Эти вещества укрепляют ногтевую пластину. Они относятся к незаменимым жирам, которые не синтезируются в организме. Их можно получить только из таких видов пищи, как жирная морская рыба, орехи, авокадо, оливковое масло и семена.

Далее мы расскажем о 6 продуктах, которые наиболее полезны для хорошего состояния ногтей.

Орехи

Орехи богаты цинком и жирными кислотами. Это отличный источник витаминов, которые необходимы ногтям, коже и волосам. Включение этого продукта в рацион помогает восстановить поврежденные ногтевые пластины.

Орехи могут служить здоровой альтернативой сладостям, которые вредят здоровью ногтей и кожи.

Шпинат

Шпинат очищает организм от вредных веществ. Детоксикация способствует восстановлению ногтей. Этот вид зелени также богат фолиевой кислотой, витаминами группы B и железом. Эти нутриенты поддерживают ногти в здоровом состоянии.

Яйца

Яйца – один из самых полезных продуктов для поддержания красоты и здоровья. Они содержат витамины, минералы и серу. Эти вещества укрепляют ногти. Но с этим продуктом не стоит переусердствовать, так как он может спровоцировать аллергию.

Морские водоросли

Морские водоросли не менее полезны для здоровья ногтей, чем рыба и морепродукты. Они удаляют из организма вредные вещества и шлаки. Это укрепляет ногтевую пластину.

Кроме этого морские водоросли богаты йодом. Этот элемент предотвращает ломкость и расслаивание ногтей. Он способствует отрастанию здоровой ногтевой пластины.

Огурцы

Огурец – это овощ, состоящий по большей части из воды. Он очищает организм. Вода способствует восстановлению ногтей.

Регулярное включение этого продукта в рацион делает ногти красивыми. Огурец увлажняет кожу. Он делает ногти блестящими и устраняет пигментные пятна на руках.

Апельсины

Апельсин тонизирует организм и делает ногти более крепкими. Этот цитрус содержит высокую концентрацию аскорбиновой кислоты и железа. Эти вещества придают ногтевой пластине прочность.

Если ваши ногти стали часто ломаться и расслаиваться, то это признак нехватки аскорбиновой кислоты. Чтобы улучшить их состояние, регулярно употребляйте апельсины.

Заключение

Правильное питание имеет большое значение для здоровья ногтей. Но оно работает только в сочетании с хорошим уходом. Почаще делайте ванночки для рук и увлажняйте кутикулу маслами. Периодически давайте ногтям отдых от гель-лака.