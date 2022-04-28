Мнение: Рост ВК и Телеграма, покупка Твиттера Маском и Яндекс в поисках биржи

1. Российские социальные сети существенно нарастили свою аудиторию после блокировки Фейсбука и Инстаграма. Заметно выросло и число активных русскоязычных авторов на двух наших платформах:

Большая часть авторов перешла из ограниченных социальных сетей в Telegram и ВКонтакте, которые прибавили примерно по 23% за последние 2 месяца.

Сильнее всего пострадал YouTube, где из-за отключения монетизации для граждан РФ число активных авторов сократилось на 21%. Пострадал и TikTok (-87%).

А из запрещенных и признанных экстремистскими в России Instagram и Facebook ушло 871 и 183 тысячи соответственно.

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/kak-izmenilos-chislo-russkoiazychnyh-avtorov-na-osnovnyh-platformah-bolshaia-6269424ca8b4273af7256ff2

2. Комментарий профессора Александра Скоробогатова по поводу покупки Твиттера Илоном Маском (владельцем корпорации Тесла):

https://skorobogatov.livejournal.com/104474.html

Общеизвестный факт, что Тесла – самая дорогая автомобильная компания. Продавая в десятки раз меньше машин, чем, напр., Фольксваген, она стоит в десять раз дороже. Такая стоимость компании отражает чрезвычайный оптимизм инвесторов относительно перспектив компании. Если предположить, что тот же Фольксваген оценивается равновесно – реалистичное предположение, если учесть, что десять лет назад компания стоила столько же, сколько и сейчас, – то, чтобы достичь того же уровня соответствующего мультипликатора, Тесле надо в недалеком будущем нарастить продажи в сотни раз.

За последние семь лет продажи выросли в двадцать шесть раз – впечатляет, и, все же, это не те темпы, каких можно было бы ожидать, судя по капитализации компании.

Но главное в другом. Наращивание производства, тем более столь значительное, не происходит без вложений. От компании в таких условиях можно было бы ожидать концентрации всех ресурсов на этой цели. Между тем, основной владелец закладывает ее бумаги, чтобы купить другую компанию из совершенно другой отрасли. И речь идет о покупке на сумму, крупную даже для мультимиллиардера. Не очень смахивает на того, кто планирует бить в одну точку для достижения невиданных производственных показателей своего автомобильного детища.

Впрочем, история Теслы наглядно демонстрирует, что рост может длительное время совершаться главным образом на табло терминалов. И покупка Твиттера к этому может иметь самое прямое отношение.

И до этой покупки Маск демонстрировал чрезвычайный дар убеждения, разгоняя нужные акции с помощью зажигательных твитов. Теперь же, когда обладаешь полным контролем над главной блогерской площадкой, можно не опасаться за доступ к умам своих подписчиков, от которых тебя могут отрезать, как это сделали с бывшим президентом.

В общем, громкая покупка Маска намекает, что рост его компаний по-прежнему планируют скорее в умах, чем на заводах.

3. То, что российская компания Яндекс зарегистрирована в Нидерландах, не особенно её помогло. Американцы ранее приостановили торговлю акциями Яндекса на своих биржах:

https://lenta.ru/news/2022/04/27/yandex/

Теперь Яндекс ищет новую площадку для международного размещения своих бумаг. Возможно, что придётся уйти на биржи Азии (торги на Мосбирже при этом, разумеется, продолжатся).