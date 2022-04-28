Гутерриш обсудил с Зеленским вопросы эвакуации гражданских лиц с «Азовстали»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский обсудили пути продвижения в вопросе эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Сегодня мы с президентом Зеленским имели возможность рассмотреть этот вопрос. И пока мы говорим, ведутся интенсивные обсуждения для продвижения по этому предложению, чтобы воплотить его в жизнь», – сказал глава всемирной организации на совместной с Зеленским пресс-конференции, информирует ТАСС.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент РФ Владимир Путин был не против участия представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в ходе переговоров с генсеком.

Напомним, Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.

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