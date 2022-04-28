 

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали в Россию более 19 тыс. человек

28.04.2022, 21:42, Новости дня
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Свыше 19,4 тыс. человек эвакуированы за прошедшие сутки в Россию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 442 человека, из них 4 468 детей», – цитирует ТАСС Мизинцева.

Ранее в Минобороны заявили, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.

Также президент отметил, что РФ рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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