 

Минобороны: Националисты оборудовали огневые позиции в школах Харькова и Одессы

28.04.2022, 21:42, Новости дня
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Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в жилых домах и школах Харькова и Одессы, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и № 145, в лицее № 161 и в Одессе в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40 неонацисты, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, информирует ТАСС.

Ранее Мизинцев заявил, что в больнице Запорожья размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории – огневые позиции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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