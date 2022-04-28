Минобороны: Националисты оборудовали огневые позиции в школах Харькова и Одессы

Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в жилых домах и школах Харькова и Одессы, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и № 145, в лицее № 161 и в Одессе в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40 неонацисты, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, информирует ТАСС.

Ранее Мизинцев заявил, что в больнице Запорожья размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории – огневые позиции.

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