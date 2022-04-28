 

Мнение: Наступление на Славянск. 28.04.2022

28.04.2022, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наступление на Славянск. 28 апреля 2022-го года.
Ямполь пока полностью не взяли. Бои идут уже рядом с окраинами Красного Лимана.
Наиболее активно продвигаются на Изюмском направлении. Бои идут между Курулькой и Пашково в нескольких километрах от трассы Барвенково-Славянск.
Также после взятия Андреевки и поселка Заводы, войска ведут бой по овладению Большой Камышевахой.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Буллинг и шутинг глазами клоуна

31.08 / Мнение: Китайская беспилотная платформа для спецназа

06.06 / Политик Гозман: Лукашенко и его сообщники уверены, что Европа все забудет

03.07 / Андрей Макаревич впервые рассказал о знакомстве с четвертой женой и их тайной еврейской свадьбе

09.06 / Собянин пообещал устроить москвичам «Крем-пай» до конца июня

09.08 / Учёный назвал новую дату начала пандемии коронавируса в мире

16.06 / В Израиле отменили последнее серьезное коронавирусное ограничение

03.10 / Мнение: Ковидобесы – экспансия

04.08 / Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о противовоспалительной диете, продлевающей молодость

10.11 / Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика