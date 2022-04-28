Мнение: Наступление на Славянск. 28.04.2022
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Наступление на Славянск. 28 апреля 2022-го года.
Ямполь пока полностью не взяли. Бои идут уже рядом с окраинами Красного Лимана.
Наиболее активно продвигаются на Изюмском направлении. Бои идут между Курулькой и Пашково в нескольких километрах от трассы Барвенково-Славянск.
Также после взятия Андреевки и поселка Заводы, войска ведут бой по овладению Большой Камышевахой.
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Источник: Colonel Cassad
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