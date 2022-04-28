Мнение: Наступление на Славянск. 28.04.2022

Наступление на Славянск. 28 апреля 2022-го года.

Ямполь пока полностью не взяли. Бои идут уже рядом с окраинами Красного Лимана.

Наиболее активно продвигаются на Изюмском направлении. Бои идут между Курулькой и Пашково в нескольких километрах от трассы Барвенково-Славянск.

Также после взятия Андреевки и поселка Заводы, войска ведут бой по овладению Большой Камышевахой.

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