Мать года – Личное мнение

Когда-то я считала, что у Анастасии Решетовой сильно развит материнский инстинкт, и именно он является причиной её частых конфликтов с Симоной.



Фото: Соцсети

Возможно, в самом начале оно так и было. Однако теперь так сказать нельзя.

Настя воевала с валиде не потому, что бабка хотела забрать у неё сына. Как все мы сейчас наблюдаем, Симоне вполне достаточно девочки от Шишковой. А вот проживание в мальчиком от Решетовой не входило и не входит в планы валиде.

Настя же просто хотела вытеснить мать из жизни своего мужчины. Победить её. Решетовой двигал не материнский инстинкт, а тупой гонор.

Почему я так решила?

А давайте посмотрим на результат: с кем сейчас, собственно, мальчик? И где сама Настя?

Правильно: мальчик большую часть времени живёт с отцом, а Настя — в Дубае.

Вот так мать! Вот так материнский инстинкт, которого по факту оказалось «хрен да маленько».

«Я безумно скучаю по нему… Мне морально очень тяжело это дается. И Ратик сильно скучает. Но я пообещала не винить себя за это», — цитируют бывшую Тимати профильные издания.

Скучает она! Да, ещё и безумно! Но пообещала себя не винить. Удобная позиция, не правда ли?

Насть, если ты скучаешь по сыну, что ты делаешь в Дубае? Или арабу, с которым ты мутишь, твой ребёнок от другого мужчины не особенно-то и нужен? Ратик ему мешает, да, Насть?

И ты выбрала мужчину, я правильно поняла? Поправь, если я ошибаюсь. Ну, и поставь себе оценку по материнству.

А вы? Вы бы могли оставить двухлетнего ребёнка и уехать в другую страну, навещая его лишь набегами?

Если да, то при каких обстоятельствах?

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