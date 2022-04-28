Компания “Конкорд” обратилась в Госдуму в связи с изъятием имущества россиян на Западе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса недальновидные западные политики решили усилить противостояние с Россией. Дошло и до абсурдных шагов – конфискации имущества наших граждан и государства. В этой связи, юристы компании “Конкорд” обратились к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину.
В официальном письме представители российского предпринимателя Евгения Пригожина предложили конкретные меры по решению сложившейся ситуации. В частности, они призвали парламентариев национализировать или арестовать иностранные
активы на территории нашей страны.
Об этом корреспонденту “Дни.ру” сообщили в пресс-службе компании “Конкорд”. Кроме того, редакция ознакомилась с документом, направленным спикеру Госдумы. Юристы предлагают Вячеславу Володину дать правовой ответ на конфискацию российских активов и другие недружественные действия западных стран.
“Юридическая
служба компании “Конкорд” подготовила обращение к председателю Государственной
Думы РФ Вячеславу Володину с детальной проработкой потенциальных механизмов
национализации иностранных активов и иных мер по противодействию иностранной
агрессии в полном соответствии с законодательством РФ”, – отметили
в пресс-службе.
В обращении представители компании подчеркнули, что, согласно оценке пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действия Запада по отношению к России являются “квинтэссенцией экономического бандитизма”.
В официальном письме к председателю Госдумы они указали три легитимных варианта законного и соразмерного ответа Западу. Предлагается национализировать или арестовать активы зарубежных юридических и физических лиц, а также при необходимости возбудить против физлиц административные дела. Соответствующие обоснования решений в тексте также приводятся.
Напомним, что ранее юристы предпринимателя Евгения Пригожина разработали законопроект, который
регулирует дополнительный государственный контроль в отношении счетов,
недвижимости и трат граждан России на территории “недружественных” стран.
Смотреть комментарии → Комментариев нет