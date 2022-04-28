В Калининградской области заявили о возобновлении туристических рейсов на ретропоезде

Ретропоезд возобновит туристические рейсы по Калининградской области с 9 мая благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона.

«Изготовленный в 50-е годы прошлого века ретропроезд начал курсировать по достопримечательностям Янтарного края год назад. Затем паровоз пришлось отправить на ремонт. В День Победы, 9 мая, обновленный поезд ЭР 791-94 снова выйдет на маршрут, который пройдет через Полесск и Советск, дорогой первых переселенцев [в регион после Великой Отечественной войны]», – приводится сообщение ведомства на сайте национальныепроекты.рф.

Перед отправлением поезда с Южного вокзала Калининграда можно будет посетить музейную площадку Центра по сохранению исторического наследия Калининградской железной дороги и увидеть раритетные экспонаты, в том числе вагоны и локомотивы XIX-XX веков. По дороге в Полесск экскурсантам расскажут историю становления Калининградской области.

В составе поезда один вагон на 72 человека. Экскурсии будут проходить по субботам.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по РФ к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по РФ удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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