Аппарат детского омбудсмена отправил 10 тонн гуманитарной помощи в ДНР

Товары детской гигиены, питание, одежда, медикаменты, игрушки, а также мебель для обустройства детских игровых комнат отправлены в Донбасс в пункты временного размещения на освобожденных территориях, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Друзья, спасибо каждому, кто помогает нам собирать гуманитарную помощь в Донбасс по акции «Детям – в руки». Отправляем в ДНР вторую партию груза. На этот раз он получился весом в 10 тонн. Две большие фуры. Кроме товаров детской гигиены, питания, одежды, медикаментов, игрушек, мы впервые включили в него мебель для обустройства детских игровых комнат в пунктах временного размещения на освобожденных территориях», – написала Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

Для того, чтобы присоединиться к акции, можно передать гуманитарную помощь, соответствующую указанным на сайте критериям. Это могут быть товары из следующих категорий: детское питание, предметы первой необходимости, лекарства, книги, игры, раскраски, игрушки.

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