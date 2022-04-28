Умер актер Сергей Карякин

В возрасте 50 лет умер известный по сериалам «В круге первом», «Высший пилотаж» актер Сергей Карякин, сообщила его коллега Елена Ксенофонтова в соцсети.

«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь. Царствие тебе небесное, Сереженька», – написала Ксенофонтова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией – прим. ВЗГЛЯД).

Мужчина в январе 2022 года сообщал, что у него агрессивная форма рака языка. Из-за этого он потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог через трубку. Локализация заболевания не позволяла провести операцию, информирует «Рамблер».

Карякин известен по ролям в сериалах «В круге первом», «Высший пилотаж», «Обратная сторона Луны» и «Перевал Дятлова», а также снимался в картине «Нелюбовь».

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