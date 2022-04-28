Весна – время триумфа скинни: как создавать наряды с вернувшимися в моду джинсами

Джинсы скинни снова на пике популярности. Так что, если вы еще не приобрели данный предмет одежды, то самое время это сделать. Далее мы расскажем вам, как создавать с ними самые интересные и стильные комплекты. Джинсы скинни можно носить как на работу, так и на праздничное мероприятие.

Узкие джинсы снова в моде

Если вы долгое время их не носили, боясь прослыть старомодным, то теперь это в прошлом. Узкие джинсы пользуются большой популярностью и немного потеснили более свободные, широкие модели. Скинни можно носить как с кроссовками, так и с элегантной, вечерней обувью. Предлагаем вам на выбор несколько модных и комфортных образов. Эти джинсы настоящая находка для любой ситуации.

В сочетании со звериными принтами

Знаменитая модель Кейт Мосс демонстрирует великолепное сочетание скинни и кардиган с леопардовым принтом. Черный цвет великолепно подчеркивает ее стройную фигуру. Ботильоны на шнуровке дополняют элегантный и стильный образ. Также вы можете выбрать ковбойские сапоги или балетки.

Светлые оттенки

В теплое время года хочется носить что-нибудь более светлое и нежное. Выбирая светлые джинсы, подберите топ или блузку яркого цвета. Это могут быть цвета фуксии, зеленый, оранжевый или розовый. Из обуви возьмите белые кроссовки или босоножки. Чтобы сделать образ более изысканным, используйте различные аксессуары: солнцезащитные очки, пояс, шляпы и многое другое.

Спортивный образ

Вам нужно подобрать что-нибудь интересное на каждый день? Отличный выбор – джинсы скинни и толстовка. Для того чтобы вы выглядели более роскошно, рекомендуем взять красивую цветную сумку. Например, красную. Также и солнцезащитные очки лишними точно не будут. Уделите внимание и обуви. Вам будет легко и комфортно в кроссовках или кедах светлых оттенков.

С оригинальной обувью

Одной из особенностей скинни является сужение в области щиколотки. Таким образом делается акцент на обуви. поэтому, советуем вам подбирать стильную, необычную обувь. Она может быть как с каблуком, так и без него.

С сапогами

Узкие джинсы идеально подходят для высоких сапог. Дополнят образ эффектная футболка с короткими рукавами и подходящая по цвету сумочка.

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С блейзером оверсайз

Согласитесь, что такой комплект сочетается отлично! Добавьте закрытую обувь и получите офисный образ.

Модно и безупречно

Не знаете, с чем носить скинни? Предлагаем вам один вариант, который никогда не подведет. Обычная белая футболка и черная обувь на каблуке. Такой образ будет подходящим для офиса, деловой встречи или романтического ужина. Выглядите потрясающе и безупречно!

Для вечеринки

Скинни на вечернее торжество? Почему бы нет! Только сочетайте их всегда с туфлями, украшенными драгоценными камнями. Они придадут вашему образу лоска. Если вы не уделите должного внимания обуви, то ваш образ для вечернего мероприятия получится небрежным.

В байкерском стиле

Вы получите самый крутой образ, если соедините: черные джинсы, ботильоны и кожаный бомбер оверсайз.

С белыми сапогами (основное фото)

Купили модные белые ботильоны и не знаете с чем их носить? Смело сочетайте их с любимыми джинсами скинни!