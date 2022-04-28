Капиллярный детокс, биологический пилинг, метод «Петля»: процедуры по уходу за кудрявыми локонами

Кудрявые волосы требует не менее тщательного ухода, чем прямые, а может быть, даже более. Важным условием при выборе процедур является сохранение структуры и формы волос. Современная парикмахерская индустрия предлагает множество современных процедур, из которых вы обязательно что-то выберете для себя. Вот несколько идей.

Детокс для волос

Но сначала детокс. Процедуры по уходу нельзя проводить без глубокой очистки волос и кожи головы. Детокс помогает удалить остатки средств по уходу за волосами, которые имеют свойство накапливаться, стайлинг, пыль и грязь, которые впитывают волосы в течение дня, отмершие клетки и себум. Чистые волосы становятся намного легче, пушистее, у корней появляется объем, который держится весь день. Детокс возвращает волосам блеск и яркость. Поэтому, перед тем как начать оздоровительные процедуры, проведите чистку кожи и волос. Используйте специальные шампуни и маски с микрогранулами, которые действуют как скраб. В идеале, конечно, лучше использовать полный набор средств, которые будут воздействовать на волосяную кутикулу и белок, избавляя от остатков агрессивных силиконов, извести, которая содержится в воде, вредных примесей. Детоксикация подходит и любым другим типам волос тоже.

Соблюдайте правила по уходу

После глубокой чистки волосы нужно увлажнять и восстанавливать. Подсушите волосы полотенцем и нанесите на локоны достаточное количество увлажняющего средства. Сушите на средних температурах, постоянно прочесывая кудри пальцами, чтобы формировались четкие локоны. Если волосы сильно запутались, используйте расческу с редкими зубьями. Для сушки волос используйте диффузор, чтобы структурировать завиток. Специалисты не рекомендуют сушить волосы горячим воздухом, это ведет к пересушиванию и ломкости. А завиток должен оставаться гибким. Обязательно используйте термозащиту.

Капиллярный детокс

В салонах предлагают интересную услугу – капиллярный детокс волос, суть которого заключается в восстановлении волос в течение трех месяцев при использовании шампуня лишь один раз в месяц. Все остальное время рекомендуется применять кондиционер, это поможет сделать волосы более увлажненными. Чтобы усилить результат, шампунь должен бороться с выпадением, а кондиционер содержать большое количество витаминов и органический гель алоэ.

Биологический пилинг

Сегодня весь мир сходит с ума по использованию органических, экологически чистых ингредиентов, и косметическая индустрия не может оставаться в стороне. Комплекс биологического пилинга содержит салициловую кислоту, эфирные масла эвкалипта и мяты, которые активно выводят токсины и вредные вещества как из кожи головы, так из волос. Кислота вытягивает частицы тяжелых металлов, избыток красящего пигмента, силиконы, которые накапливаются в кутикуле волоса разрушают его изнутри. Средства помогают очистить поры и насытить кожу кислородом. Биологический пилинг подходит для всех типов волос и кожи головы, не вызывает побочных эффектов.

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Биологические ингредиенты помогают сохранить естественную красоту волос, сохраняют их чистыми и легкими на протяжении долгого времени. Это все возможно благодаря тщательно подобранной рецептуре.

Восстановление цвета

Часто кудрявые волосы теряют блеск, цвет тускнеет, поэтому выглядят неухоженными, появляется перхоть, зуд и раздражение. Если это ваша проблема, выбирайте косметику с натуральными ингредиентами, свободную от парабенов и сульфатов. Такие средства воздействуют мягко на волосы, постепенно вымывая вредные вещества, тем самым восстанавливая цвет и блеск волос. Имейте в виду, что бессульфатные средства почти не пенятся, поэтому наносите их сразу на кожу головы массажными движениями. При пользовании бессульфатными средствами на протяжении долгого времени обязательно делайте пилинг кожи головы, чтобы удалить мертвые клетки.

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Метод “Петля”

Очень интересный метод ухода за кудрявыми волосами. Косметика содержит минимальное количество компонентов и отличается веганскими формулами. Метод уже оценили женщины по всему миру, получая после процедур сильные, плотные, густые волосы. Средства подбираются индивидуально в зависимости от типа и структуры волос. В каждую линейку входит так называемый активатор кудрей, средство, обогащенное маслом жожоба и тапиоки.

Возвращение блеска

Процедуры относятся к разряду специальных, для кудрявых волос. Все средства, входящие в комплекс, придают волосам зеркальный блеск, эффект держится до восьми недель. Вместе с тем проводят детоксикацию и гидратацию кожи и волос, чтобы наполнить их силой, придать плотность и текстуру.

Тем не менее будьте осторожны с процедурами детоксикации. Ее рекомендуется проводить не чаще одного раза в два месяца, если у вас жирные волосы, и одного раза в три месяца, если сухие. Перебор может привести к ломкости, сухости и раздражению.