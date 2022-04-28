«Теперь вы понимаете, какой я хороший?»: Лукашенко обратился к западным лидерам

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в прямом эфире телеканала ОНТ призвал лидеров ЕС и США пересмотреть свою политику в отношении Минска.

Как отметил белорусский лидер, события 2022 года ещё раз продемонстрировали несостоятельность санкций и других недружественных действий коллективного Запада против Белоруссии.

«Я обращаюсь к тем самым людям, которые пытались уничтожить нашу экономику и устроить у нас переворот. Ну что, господа хорошие, увидели, кто есть кто? Теперь вы понимаете, какой я хороший? Мы не злопамятные, отменяйте санкции, компенсируйте наши издержки и тогда белорусский народ будет готов протянуть вам руку помощи», – заявил Лукашенко.

В связи с ограничением экспорта продовольствия из России и Украины Минск планирует увеличить свою долю на мировом рынке пшеницы, кукурузы и картофеля минимум на треть. По оценкам экспертов, санкции против Белоруссии могут быть отменены уже в мае 2022 год, это позволит сдержать рост цен на продукты питания в ЕС и США.

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