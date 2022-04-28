Мнение: Зависимость Финляндии от России, уход Валио и закрытие Сайменского канала

1. Значительное число финнов – вовсе не русофобы и совсем не дураки, настаивает читатель part_herman. Он пишет, почему Финляндия всё же приняла фатальное решение вступить в НАТО и почему это станет экономической катастрофой для страны:

https://olegmakarenko.ru/2399879.html?thread=853183367#t853183367

Вступление Финляндии в НАТО – досадное недоразумение, случившееся с подачи премьера Санны Марин, девушки очень особенной, начиная с биографии, и с образцово либерально-проамериканскими взглядами. Зачем Финляндии вступать в альянс толком она так и не смогла в парламенте объяснить, поэтому категорически против вступления как раз ультраправые “Истинные финны” и ультралевые “Зелёные”. Но они составили только 30% от списочного состава и на результат не повлияли.

Финляндия настолько зависит от РФ по всем параметрам, что разрыв связей приведёт к катастрофе. 92% получаемого газа – российские. Финляндия может рассчитывать на увеличение загрузки газопровода Balticconnector, но, даже с максимальной загрузкой, он сможет обеспечить только треть потребности страны. В Хаммине строится СПГ-терминал, который должен войти в строй осенью. Это ещё треть, если он будет максимально загружен, в чём есть обоснованные сомнения, так как газа в мире не хватает всем, где будут покупать газ финны ещё не решено. Но даже, если всё устроится наилучшим образом, трети получаемого газа будет не хватать.

60% электричества Финляндия получает из России. Давно обещанный пятый реактор АЭС «Олкилуото», который должны были построить французы ещё двенадцать лет назад, всё никак не могут запустить. Есть надежда, что в июне он заработает, но предыдущие пуски заканчивались фиаско. Финляндия задумала построить АЭС «Ханхикиви-1» с участием российского Росатома, чтобы наконец стать электрически самостоятельной. Но в этом году министерство энергетики отказалось выдать лицензию на строительство: «В ситуации, когда у нас есть крупный собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать». Так что даже не представляю, как Финляндия будет выкарабкиваться из этой ситуации. Это всё же не Германия и возможностей для энергетического манёвра у неё гораздо меньше.

А, что касается отношения к русским, то здесь как раз всё очень даже ровно. Когда только начались боевые действия, в одной из газет журналист употребил термин “руси”, что приблизительно соответствует нашему “чурка”, только по отношению к соседнему народу. Журналист после скандала был уволен и газета извинилась перед нашими соотечественниками. На бытовом уровне отношение к русским не изменилось абсолютно, несмотря на то, что финны ещё те ксенофобы. Студенты из России использовали для расчётов российские банковские карты и, когда они оказались заблокированы, всем им открыли счета в финских банках и перечисляли на эти счета по четыреста евро, пока не разрешились проблемы с картами.

Добавлю от себя, что хоть нормальные финны и в большинстве, но русофобов там тоже хватает. Конечно, русофобы не обязательно дураки, — я ничуть не удивлён, что «Истинные финны» против вступления в НАТО, — но я сомневаюсь, что финны сейчас вообще что-то решают. Вступление в НАТО — очень важное решение, так как оно делает Финляндию открытым врагом России, то есть подталкивает её на грань экономического и военного самоубийства во славу Америки. Но о рядовых финнов политики просто вытирают ноги. Даже референдума по вопросу вступления в НАТО не будет, хотя технически ровно ничего не мешает его провести.

Судя по последним действиям, Финляндия сейчас является колонией США. Мнение сами финнов никого не интересует — они нужны исключительно в качестве экономического тарана против России и в качестве живого щита, способного поглотить значительное количество российских ядерных боеголовок.

2. Помимо Нокиа, из России собрался уйти известный финский молочный бренд Валио, производитель плавленого сыра Виола. Впрочем, как и многие другие западные компания, в Валио громогласно объявили об уходе, но на самом деле схитрили и по-тихому продолжили работу.

Тем не менее, в свете намерения Финляндии вступить в НАТО, остаётся немалая вероятность, что финны действительно уйдут:

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37904-rusagro-mozhet-vykupit-rossiyskiy-biznes-valio/

Группа «Русагро» изучает возможность покупки российского бизнеса финского производителя молочной продукции Valio, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В марте финская компания объявила об уходе из России, спустя несколько дней российское подразделение концерна ООО «Валио» заявило, что продолжит операционную деятельность. Один из собеседников издания уточнил, что «Русагро» вряд ли является единственным претендентом. В «Русагро» «Агроинвестору» сказали, что не комментируют эту информацию.

3. В Госдуме заявили, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия может разорвать договор об аренде финнами Сайменского канала:

https://lenta.ru/news/2022/04/27/rus_fin/

Речь идёт о самом значимом канале в Финляндии, который является важной транспортной артерией для финской экономики.

Канал связывает Озёрный регион Финляндии с морем, причём его южная часть находится на территории России. В случае закрытия канала, для наших незадачливых соседей резко осложнится завоз сыпучих и крупногабаритных грузов в восточные области страны.

В нормальной ситуации нам нет никакого резона осложнять жизнь финнам. Однако если Финляндия вступит в НАТО, то закрытие Сайменского канала может стать для нас вопросом безопасности. Натовцы в этом году убедительно показали, что России они совсем не друзья.

Нельзя допустить провоз через нашу территорию грузов военного или двойного назначения. Например, строительных материалов для военных баз НАТО или новой линии Маннергейма на границе с Россией.

Вообще, вступление Финляндии в НАТО может стать тяжёлым ударом именно для юго-восточных приграничных регионов страны. Мало того, что они могут лишиться канала, который резко упрощает логистику и создаёт много рабочих мест, так ведь ещё и туристы из Петербурга будут теперь реже кататься через финскую границу за покупками.