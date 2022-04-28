Мнение: Смерть через продажу

Сообщили, что почти уже готова к завершению сделка: Яндекс продает компании VK (бывшей Mail.ru) свои главные содержательные сервисы – Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен. Таким образом владельцы Яндекса избавляются от своих главных “токсичных активов” – токсичных в российских условиях, конечно. Иметь отношение к чему-то содержательному становится в РФ смертельно опасно: чего ни напиши – в лучшем случае посадят, а в худшем – отравят каким-нибудь “новичком”.

На самом деле это всё очень смешно, особенно слово “продажа”. По идее, Яндекс должен был сам приплатить покупателю только за согласие взять эти сервисы (впрочем, вполне возможно, что на деле что-то подобное и произошло).

Но есть и еще один смешной аспект: совершенно неясно, зачем братья Ковальчуки вообще согласились взять себе Дзен и Новости. ЧТОБЫ ЧТО? Ведь все дело в том, что без Яндекса оба этих продукта никому не нужны и обречены на быструю деградацию, а потом и умирание. В чем, скажем, суть того же Дзена? Сейчас люди из Яндекса скромно говорят, что “это что-то вроде соцсети” и “нам она не по профилю”. Лукавят, хитрецы. Если б Дзен был с самого начала “просто соцсетью”, она бы никогда и не раскрутилась ни во что, оставаясь на уровне так и почившей в бозе собственной соцсети Яндекса, которой он пытался заниматься.

Но у Дзена была “фишка” – он создавался на базе самого популярного на всем постсоветском пространстве ПОИСКОВИКА. И Яндекс с самого начала обеспечивал авторам “своего” Дзена главное, что нужно автору – ПОКАЗЫ. Ты накатал какой-то глупый текст типа “как закатывать банки” или “почему до сих пор не взят Мариуполь”, а Яндекс, с его сотнями миллионов (!) пользователей, обещает тебе, что ненавязчиво покажет ссылки на эти тексты всем тем, кто раньше что-то искал по теме “закрутки” или по теме “Мариуполь” – когда они придут на Яндекс что-то искать. А они придут – ибо куда им еще идти от практически монополиста в области поиска в русскоязычном пространстве?

И всё то же самое можно сказать и про Новости, причем даже с еще большим основанием. Ты приходишь на поисковик, и опа! А там уже и самые горячие новости есть, можно заодно и в них “тыцнуть”. Красота! Все в восторге – и СМИ, и читатели.

Но теперь, когда это всё перейдет Ковальчукам… Как они будут с этим крутиться? Мэйл.ру – большой портал, но все ж с Яндексом не сравнить. Поток упадет – и это сразу почувствуют на себе и авторы Дзена. Там и так уже наметился застой (из-за плохой репутации самого Дзена в плане качества) – а тут еще и смена площадки на гораздо более узкую и проблемную.

К тому ж цензурные ограничения, которые и так уже стали максимально дебильными и почти советскими по степени идиотизма – в новой, еще более приближенной к Путину и к АП медиагруппе, возрастут тоже до беспредела. Результат будет тот же – ОТТОК пользователей. Особенно по мере спада милитаристской истерики в РФ (очень вовремя пришедшей на смену ковидной).

Словом, единственный бенефициар от такой сделки – Яндекс, который избавился от мощного источника страха и головной боли (“они там понапишут всякого, а мне отвечай!”). А все остальные проиграют – и авторы блогов в Дзене, и немногие еще остающиеся в России СМИ, и счастливые покупатели.

Хотя, если б жили не в безумном Зазеркалье нашего Мордора, у Яндекса тоже были бы весомые основания горевать. Ведь, как ни крути, а эти сервисы будут выдирать из тела поисковика С МЯСОМ. И – по чисто политическим, а не бизнес-причинам. С точки зрения бизнеса самого поисковика и Новости, и даже Дзен были Яндексу ПОЛЕЗНЫ – так как и деньги какие-то приносили, и, главное, обеспечивали дополнительный приток юзеров на его главную страницу. Но офигевшие силовики, неустанно науськиваемые бюрократами, замордовали Яндекс так, что он счел за благо отказаться от них. Он передает их приемным родителям, в руках которых они с вероятностью 99% зачахнут и умрут.

Это судьба всего живого в России. Тлетворное дыхание охранителей постепенно убьет тут всё.

А может, и не постепенно. Процессы ускоряются на глазах.