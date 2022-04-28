Мнение: ВКонтакте покупает “Яндекс-Дзен” и “Яндекс.Новости”.

ВКонтакте покупает у "Яндекса" два сервиса – "Яндекс-Дзен" и "Яндекс.Новости".

"Яндекс" пытаясь удержаться и на западном рынке, избавляется от новостных ресурсов связанных с политикой.

Теперь Дзен можно будет постигать ВКонтакте.

Может быть ВК и Живой Журнал купит, не думаю, что рыночная стоимость нашей любимой блогплатформы сейчас такуж велика, после длительной стагнации.

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