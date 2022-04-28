Почему она так долго жила? – Личное мнение

На прошлой неделе, в возрасте 119 лет умерла Канэ Танака. На момент своей смерти она являлась старейшим человеком Земли.



Фото: Соцсети

Танака пережила две мировые войны, две пандемии и смерть детей. В 46 лет она победила рак поджелудочной железы, а в 103 года — рак прямой кишки.

В чём секрет такого уникального долголетия?

По признанию самой Танаки, это — семья, сон, надежда и вера.

Канэ вышла замуж в 19 лет за владельца продуктовой лавки, где работала до своих 103 лет. В 90 лет женщина овдовела. В браке было 5 детей: 4 родных и 1 приёмный.



Канэ Танака, 20 лет (в центре). Фото: Соцсети

Танака обожала настольные игры, ежедневно тренировала мозг, решая математические задачки, и очень любила общаться с людьми.

Вставала она рано: в 6 утра. Здоровый сон очень ценила, считая его одним из 4 столпов своего долголетия.

Что касается диеты, то Танака утверждала, что ест то, что ей нравится. Любила шоколад, кофе и сладкую газировку.

Я думаю секрет долголетия — в том, чтобы заниматься вещами, которые тебе нравятся. Я ем то, что мне нравится. Делаю то, что мне нравится. Наслаждаюсь всем этим каждый день.

А вы занимаетесь вещами, которые вам нравятся? Как часто? Что это за занятия? Из каких занятий, в основном, состоит ваша жизнь: любимых, терпимых, непереносимых?

Может, пора что-то в ней пересмотреть? Если да, то что?

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