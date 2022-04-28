 

Опасность “прогореть”: чем грозят вложения в недвижимость

28.04.2022, 19:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одним из наиболее популярных способов инвестирования традиционно является покупка недвижимости. Однако предприниматель и опытный инвестор Олег Скобельцын считает, что это вовсе не панацея.

В комментарии Пятому каналу эксперт рассказал, что в текущей экономической ситуации даже недвижимость теряет свою ликвидность. Дело в том, что цены на квартиры растут, а покупательская способность народа падает. В результате у вложившихся в недвижимость возникает риск остаться без дополнительного дохода от сдачи квартиры в аренду.

По словам Скобельцына, опасность “прогореть” существует и для тех, кто поспешил вложить деньги в строящееся жилье. Из-за сложной ситуации на рынке и проблем с поставками стройматериалов некоторые компании приостанавливают стройки. Это грозит покупателям временной задержкой: когда они смогут получить долгожданные ключи – неизвестно.

Кроме того, покупка недвижимости сегодня просто становится невозможной для многих людей из-за роста ипотечных ставок. Альтернативным инструментом для инвестирования Скобельцын считает покупку золота. Однако вложение в ценные металлы лучше подходит для сохранения средств, нежели для приумножения. Наиболее же оптимальным способ инвестирования в сегодняшней ситуации – это, по мнению эксперта, покупка криптовалюты.

Ранее “Дни.ру” писали о том, как не прогадать при покупке загородного дома.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / «Зачем народу столько сайтов?» – Минцифры России опубликовало план по сокращению интернет-ресурсов до четырёх

09.02 / Игорь Ашурбейли осудил попытки захвата Александровского подворья в Иерусалиме

07.08 / «Внутри России удобно, даже уютно. Но работать нельзя вообще»

23.03 / Обещан утренний презент, а вышел грустный инцидент

16.08 / Врач Романова рассказала о сроках появления постковидного синдрома

06.02 / Мнение: Почему советская печать не стала свободной

20.02 / Мосгорсуд оставил в силе решение по делу «Ив Роше»

19.05 / В честь премьеры фильма «Форсаж-9» в Москве пройдут ночные гонки на каршеринговых автомобилях

10.11 / МИД Китая: смерть волонтера в Бразилии не имеет отношения к испытаниям китайской вакцины

17.06 / Воспитание сына джентльменом: учим открывать двери девочкам, и не только

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика