Опасность “прогореть”: чем грозят вложения в недвижимость

Одним из наиболее популярных способов инвестирования традиционно является покупка недвижимости. Однако предприниматель и опытный инвестор Олег Скобельцын считает, что это вовсе не панацея.

В комментарии Пятому каналу эксперт рассказал, что в текущей экономической ситуации даже недвижимость теряет свою ликвидность. Дело в том, что цены на квартиры растут, а покупательская способность народа падает. В результате у вложившихся в недвижимость возникает риск остаться без дополнительного дохода от сдачи квартиры в аренду.

По словам Скобельцына, опасность “прогореть” существует и для тех, кто поспешил вложить деньги в строящееся жилье. Из-за сложной ситуации на рынке и проблем с поставками стройматериалов некоторые компании приостанавливают стройки. Это грозит покупателям временной задержкой: когда они смогут получить долгожданные ключи – неизвестно.

Кроме того, покупка недвижимости сегодня просто становится невозможной для многих людей из-за роста ипотечных ставок. Альтернативным инструментом для инвестирования Скобельцын считает покупку золота. Однако вложение в ценные металлы лучше подходит для сохранения средств, нежели для приумножения. Наиболее же оптимальным способ инвестирования в сегодняшней ситуации – это, по мнению эксперта, покупка криптовалюты.

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