«Интеррос» выкупила долю в «Тинькофф»

Компания «Интеррос», принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, выкупит 35% акций группы «Тинькофф» (TCS Group), Банк РФ уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании.

«Группа «Интеррос» приобретает 35% акций TCS Group Holding – головной структуры российской группы «Тинькофф». Сделка получила согласование Центрального банка РФ», – говорится в сообщении компании в Telegram.

«Мы рассчитываем, что участие «Интерроса» как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы «Тинькофф» станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов», – прокомментировал сделку Потанин.

По словам основателя группы «Тинькофф» Олега Тинькова, он горд, что вместе со своей командой «построил с нуля лучший банк в стране». «Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», – сообщил бизнесмен.

По словам председателя правления «Тинькофф» Станислава Близнюка, сделка с «Интерросом» открывает новую страницу в истории группы «Тинькофф».

«Новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, ее талантливой управленческой команде и уникальной ДНК «Тинькофф», во главе которой всегда стоял подход client first. Наш менеджмент остается привержен ценностям «Тинькофф» и мотивирован на долгосрочное развитие бизнеса группы, дальнейший рост ее капитализации», – заключил Близнюк.

Ранее в «Тинькофф» решили до конца года провести ребрендинг и отказаться от старого «именного» бренда.

До этого основатель компании Олег Тиньков выступил с критикой спецоперации РФ на Украине. Группа «Тинькофф» заявила, что не собирается «комментировать личное мнение Олега Тинькова», который «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы».

Напомним, Тиньков попал под санкции, которые ввели против РФ в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине.

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