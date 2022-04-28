Варшава опровергла сообщения о планах установить контроль над западом Украины

Польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Жарин сказал, что сообщение директора СВР РФ Сергея Нарышкина о планах установить Польши контроль над западом Украины «ложное», передает РИА «Новости».

По его мнению, такие сообщения распространяются для подрыва сотрудничества Польши и Украины.

При этом через несколько часов после заявлений Нарышкина польские власти сообщили о крупных учениях и переброске войск на севере и востоке страны.

Войско польское указало, что с 1 мая военные колонны будут проезжать по автомагистралям, скоростных дорогам, и по дорогам местного значения. Эти учения, заявили в польском военном ведомстве, пройдут в соответствии с программой подготовки вооруженных сил страны.

Напомним, в четверг глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь.

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