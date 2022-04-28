 

Варшава опровергла сообщения о планах установить контроль над западом Украины

28.04.2022, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Жарин сказал, что сообщение директора СВР РФ Сергея Нарышкина о планах установить Польши контроль над западом Украины «ложное», передает РИА «Новости».

По его мнению, такие сообщения распространяются для подрыва сотрудничества Польши и Украины.

При этом через несколько часов после заявлений Нарышкина польские власти сообщили о крупных учениях и переброске войск на севере и востоке страны.

Войско польское указало, что с 1 мая военные колонны будут проезжать по автомагистралям, скоростных дорогам, и по дорогам местного значения. Эти учения, заявили в польском военном ведомстве, пройдут в соответствии с программой подготовки вооруженных сил страны.

Напомним, в четверг глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Минцифры отреагировало на жалобу Кати Осадчей в невозможности зарегистрировать ребенка через “Дію”

07.03 / «Врачи без границ» назвали ситуацию в Мариуполе катастрофической

03.04 / При стрельбе в американском штате Мэриленд погибли три человека

25.06 / В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

24.11 / Акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре на фоне обвала турецкой лиры

11.08 / Трамп обвинил администрацию Обамы в госизмене

19.02 / Доставщик пиццы в Москве заехал в трамвай на мопеде

19.01 / Комитет Госдумы одобрила поправку об индексации пенсий на 8,6%

14.03 / Зеленский выдвинул требование к Microsoft

11.02 / NBC – США составили план эвакуации с Украины, чтобы не повторить своих афганских ошибок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика