Independent – Лиз Трасс призвала построить новую архитектуру безопасности, укрепив роль НАТО и G7

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс заявила, что Североатлантический альянс должен стать глобальной организацией, а «Большая семёрка» — «экономическим НАТО» в рамках борьбы с угрозами, исходящими от «агрессивных режимов», пишет The Independent. Трасс предупредила Китай, чтобы он «играл по правилам», пригрозив в противном случае введением санкций наподобие антироссийских.



АР

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что G7 должна действовать как «экономическое НАТО», где все страны готовы встать на защиту друг друга, если их экономика станет мишенью «агрессивного режима», такого как РФ или Китай, пишет The Independent.

В ходе выступления на пасхальном банкете в Мэншн-Хаус, резиденции лорд-мэра лондонского Сити, глава британского внешнеполитического ведомства призвала к созданию новой архитектуры мировой безопасности. По её словам, структуры в области экономики и безопасности, разработанные после Второй мировой войны, настолько «потеряли форму», что не смогли противостоять вводу российских войск на Украину.

В новой архитектуре безопасности, по мнению Трасс, более активную роль должна играть «Большая семерка» — США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и ЕС — а не Совет Безопасности ООН, где РФ имеет право вето. В частности, политик заявила, что российский лидер Владимир Путин рассматривает своё вето как «зелёный свет варварству».

Спустя всего год после того, как британское правительство завершило процесс выхода из ЕС, Трасс также заявила, что хочет создать более прочные союзы с государствами-единомышленниками в рамках того, что назвала «сетью свободы». Кроме того, отметив, что «геополитика возвращается», британский министр призвала западные страны увеличить свои военные расходы.

По словам Трасс, надежды Запада на то, что торговля с такими странами, как РФ и Китай, приведёт к демократическим переменам, оказались беспочвенными. В связи с этим, помимо укрепления коллективной обороны членов НАТО и расширения трансатлантического альянса в «глобальный» орган, «новый подход» должен включать использование экономических рычагов «гораздо более решительным образом».

«Слишком долго многие были наивны в отношении геополитической силы экономики. Агрессоры относятся к ней как к инструменту внешней политики, используя покровительство, инвестиции и долги как средство контроля и принуждения», — сказала Трасс. По её словам, ответ Запада не должен быть зеркальным отражением этой тактики, но «должен более чем соответствовать ей в своей решимости».

Министр иностранных дел Великобритании заявила, что доступ к глобальной экономике должен зависеть от «игры по правилам», а санкции против РФ показывают, как мировые державы могут вычеркнуть из системы режим, правила нарушающий. В частности, Трасс обратилась к Китаю, призвав Поднебесную не угрожать безопасности других стран.

«Его подъём не является неизбежным. Он не продолжит расти, если не будет играть по правилам», — отметила политик, пригрозив Китаю санкциями наподобие антироссийских.

По её словам, Китай нуждается в торговле с «Большой семёркой», так как члены группы представляют около половины мировой экономики. При этом они уже «продемонстрировали РФ тот выбор, который готовы сделать, когда нарушаются международные правила».

G7 «должна действовать как экономическое НАТО, коллективно защищая наше процветание. Если экономика партнёра становится мишенью агрессивного режима, мы должны действовать, чтобы поддержать его. Один за всех и все за одного», — приводит The Independent слова Трасс.