Bloomberg – члены ЕС просят разъяснить им рекомендации по оплате российского газа

Несколько стран ЕС запросили власти блока выработать более чёткие правила, которые касаются требований РФ оплачивать поставки газа в рублях, так как нынешние рекомендации допускают различные трактовки, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, эти государства хотят добиться недвусмысленного запрета на оплату поставок газа в рублях и использования любых обходных путей, с помощью которых можно было бы удовлетворить требования Кремля.



AP

Несколько стран Европейского союза пытаются добиться формирования более чётких правил, которые касаются требований РФ оплачивать поставки газа в рублях. По их словам, нынешние рекомендации слишком расплывчаты, пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, знакомых с ситуаций, на закрытом заседании в среду Европейская комиссия сообщила, что она доработает формулировки в своих рекомендациях на этот счёт. Один источник отметил, что ряд стран, поднявших вышеупомянутый вопрос, хочет, чтобы комиссия указала на то, что покупатели российского газа не могут воспользоваться никакими обходными путями, чтобы пойти на встречу требованиям Кремля.

Замешательство возникло после того, как РФ перестала продавать газ Польше и Болгарии — странам, которые отказались использовать для оплаты энергоносителей рубли. В то же время четыре европейские компании произвели платежи в рублях, хотя сейчас и неясно, принадлежат ли они к юрисдикции ЕС. Ряд других компаний готов открыть рублёвые счета.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, покупатели газа из Европы должны открыть два счёта в Газпромбанке — один в иностранной валюте и один в рублях. Затем Газпромбанк конвертирует иностранную валюту в рубли и переводит их «Газпрому».

В документе ЕС, в котором содержатся ответы на ряд распространённых вопросов на этот счёт, власти блока указали, что процедура оплаты, которую требуют в Кремле, будет считаться нарушением контракта, а также санкционного режима ЕС. Вместе с тем союз оговорился, что платежи возможно осуществлять в евро и долларах в том случае, если любые юридические обязательства прекращаются после внесения первоначального платежа в евро или долларах на счёт Газпромбанка.

Тем не менее в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с более категоричным предупреждением на этот счёт.

«Совершенно очевидно, что требование российской стороны платить в рублях — одностороннее решение, которое не соответствует условиям контрактов, — сказала она. — Компании, заключившие такие контракты, не должны соглашаться на российские требования. Таким образом они бы нарушили санкции и, следовательно, столкнулись бы с высокими рисками для своих компаний».

На данный момент непонятно, посчитает ли Москва транзакции завершёнными после осуществления первоначального платежа в евро или долларах, притом что в дальнейшем эти средства конвертируются в рубли. Предполагается, что члены ЕС обсудят этот вопрос на встрече министров энергетики, которая состоится 2 мая, подытоживает агентство.