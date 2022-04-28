Вредные привычки каждого женского знака, которые приводят к появлению лишнего веса (и как с ними бороться)

То, насколько вес человека соответствует его росту, указывает на здоровье или его отсутствие. Регулярные физические нагрузки, привычки и количество употребляемых калорий влияют на фигуру, но помимо этого существует целый ряд факторов, которые могут повлиять на телосложение. Если вы чувствуете, что вам нужно похудеть, обязательно проконсультируйтесь с доктором. А еще ради любопытства поинтересуйтесь, представители каких знаков зодиака имеют большую вероятность к накоплению лишних килограммов и как с этим бороться.

Овен

Овны довольно часто страдают от лишнего веса. Если представительницы этого знака проголодались, им все равно, который сейчас час. Они найдут еду даже в пустом холодильнике. Если вы Овен и хотите немного сбросить вес, попробуйте обратить свое внимание в сторону здорового образа жизни. Если в 10 часов вечера вам захочется чем-нибудь перекусить, а в холодильнике будет здоровая пища, перебрать лишних калорий будет довольно сложно.

Телец

У Тельцов противоположная ситуация. Если они голодны, то, забегавшись по делам, могут и вовсе забыть, что что-то надо съесть. Только это вовсе не значит, что накопление лишнего веса не происходит. Ведь в этом случае организм может запасаться жиром на тот случай, если его снова забудут покормить. Для того чтобы представительницы этого знака не набирали лишних килограммов, даже когда ничего не едят, им следует обратить внимание на дробное питание. Помните, что резкие колебания уровня сахара – это нехорошо для здоровья и поддержания нормального веса. После завершения дня и перед отходом ко сну лучше всего спланировать завтрашний день, а в расписание обязательно внести, когда следует принимать пищу.

Близнецы

Близнецы славятся тем, что их настроение может меняться в течение дня, что тоже не способствует здоровому питанию. Ведь когда хочется есть, нет настроения готовить, а если уж Близнецы приготовили что-то вкусненькое, то у них может пропасть желание попробовать блюдо. Иногда Близнецы с удивительным упорством следуют правилам правильного питания, тогда как уже через неделю могут объедаться сладким. Все это может привести к набору лишнего веса. Советом для Близнецов будет следовать не очень строгой, но последовательной диете.

Рак

Эмоциональные перепады, которые свойственны Ракам, иногда приносят им некоторые неприятности, которые отражаются и на фигуре. Раки часто подавляют обиду и боль, стараясь заесть это чем-то вкусненьким. Такое питание нельзя назвать здоровым. После плитки шоколада девушка-Рак хоть и чувствует себя лучше, а также может раскрыть свои чувства, но найти в своем желудке место для здоровой пищи ей уже не удается. Советом для Раков будет обходить отделы с вредными, но любимыми продуктами как можно дальше, что особенно касается времени, когда вы голодны.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Лев

Гордым Львам не все равно, что они едят, но иногда они могут лениться, залеживаться на диване во время выходных, что негативно сказывается на фигуре. С возрастом Львам рекомендуется обращать внимание на правильное питание, нагружать себя умеренными физическими нагрузками, что непременно позитивно скажется на фигуре.

Дева

Девы все время собранны и опрятны. Но для них некоторые остальные, более важные, как им кажется, дела оказываются на первом месте, а вот пообедать Девы иногда забывают. Они часто стараются удивить гостей, хлопоча на кухне с утра до обеда, а сами не перекусят и бутербродом. Если это возможно, Девам необходимо сместить фокус внимания на себя. Сначала поешьте сами, а уже потом занимайтесь важными стратегическими делами.

Весы

Весы сбалансированы во всем, они обычно имеют хорошее атлетическое телосложение, но постоянно борются с искушениями. Им сложно сказать себе «нет» с самого юного возраста. Весы часто не могут отказать себе в удовольствии съесть целый торт или плитку шоколада за один раз. Как бы трудно это ни было, девушкам-Весам стоит сказать «да» своему здоровью и «нет» земным удовольствиям.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Скорпион

Скорпионы обычно активны, и у них нет причин жаловаться на свое здоровье и фигуру. Но такая любовь к физической нагрузке иногда приводит к тому, что Скорпионы не могут расслабиться. Организму тоже нужен отдых. Для того чтобы фигура и дальше продолжала радовать глаз, стоит иногда остановиться и позволить себе отлежаться денек-другой.

Стрелец

Стрельцы жизнерадостны и всегда в хорошем настроении, они настойчивы, что касается не только жизненных вопросов, но и желания поесть. Стрельцы не прочь собираться хоть каждый вечер с друзьями на посиделках, где, конечно же, много вредной еды. Если Стрелец хочет избавиться от лишних килограммов, ему стоит хотя бы несколько раз в неделю отказаться от праздников с жирной и соленой едой, чтобы отправиться в спортзал или насладиться дома здоровой, но вкусной едой.

Козерог

Козероги сами вкусно готовят, но их еда часто оказывается высококалорийной. Если Козерог не может устоять перед свежим хлебом или ароматным рагу, ему нужно хотя бы соблюдать норму принимаемой пищи. Если количество еды сократить не удается, необходимо записаться в спортзал, чтобы тратить калории, которые были набраны за вкусным обедом.

Водолей

Водолеи любят получать удовольствие. Они не следуют глупым идеалам красоты, поэтому иногда могут запустить себя и однажды, взглянув в зеркало, признаться, что у них есть лишний вес. Благо Водолеи любят физические нагрузки, поэтому, если девушка этого знака заметила несколько лишних килограммов, самое время натянуть кроссовки.

Рыбы

Рыбы дружелюбны, сдержаны и замкнуты. У них иногда случаются проблемы, которые они “заедают”. Для того чтобы Рыбам бороться с лишним весом, им нужно есть пищу с высоким содержанием клетчатки и больше двигаться.