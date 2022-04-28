Нужна пилка, лак и блестки: простой трюк, как реанимировать поврежденный маникюр без визита в салон

Ногти, пожалуй, одна из самых акцентных деталей любого образа. Мы стремимся следовать трендам и веяниям моды, подбирая дизайны, и если вы не являетесь сторонником акрила в маникюре, то проблема царапин и сколов для вас весьма актуальна. Как красиво и быстро реанимировать маникюр без визита в салон, расскажем в статье.

Кому подойдет лайфхак

Сейчас все больше барышень отказываются от долгоиграющего маникюра в пользу обычного лакового покрытия. Дело в том, что весна – время ярких красок и таких же ярких образов. Все чаще хочется видеть на ноготках новое покрытие, которое легко можно обновить самостоятельно без визита в салон к мастеру маникюра. С одной стороны, эта идея заманчива, поскольку вы можете носить ногти совершенно любой длины и менять цвет покрытия по собственному желанию в любой момент. С другой – все острее встает вопрос обновления покрытия, ведь на лаке сколы и царапины появляются намного легче, чем на твердом гелевом покрытии. Именно для таких модниц и предназначен наш лайфхак.

Кто анонсировал лайфхак

Автор обучающего видео – известный мастер и нейл-дизайнер, ведущий специалист маникюра Бетина Гольдштейн. Она записала небольшой ролик, где наглядно продемонстрировала способ быстрого обновления поврежденного маникюра. Ей для работы понадобились простые ингредиенты: полировочная пилка, лак подходящего оттенка и блестки в качестве финишного покрытия.

В чем суть процедуры

Процедура реновации испорченного маникюра очень проста. Для начала нужно тщательно заполировать поврежденный участок маникюра, чтобы сравнять целое покрытие и испорченный участок. Полировка позволит убрать перепад высоты между покрытием и натуральным ногтем.

Обязательно мягкой кистью удалите пыль с обработанного участка. Это позволит новому слою лака лечь ровно, без некрасивых бугров и посторонних крупинок. Сначала окрасьте поврежденный и запиленный кусочек ногтя. Дайте покрытию просохнуть и полностью покройте ноготь тонким слоем цветного лака.

Завершающим этапом процедуры станет нанесение финишного покрытия. Финиш может быть абсолютно любым – от блестящего, шиммерного, до совершенно прозрачного. Главное, чтобы он закрепил покрытие на ногте.

Вот так очень просто можно реанимировать маникюр без полного его удаления с ногтя. Такая процедура займет намного меньше времени, чем полное удаление и переделка покрытия. Вы с легкостью обновите поврежденный ноготок и сможете носить маникюр намного дольше.