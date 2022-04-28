 

Вострецов не согласен с мнением Беглова о виновности Запада в провале реформ Петербурга

28.04.2022, 19:15, Разное
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Губернатор Петербурга Александр Беглов обвинил в плохой уборке и провальных реформах негативное влияние Запада. Председатель объединения профсоюзов РФ СОЦПРОФ Сергей Вострецов не согласился с высказыванием градоначальника и посоветовал ему искать виновных в неудачах среди своих чиновников.

«За то, чтобы снега не было на дорогах и тротуарах, отвечают чиновники. А так, получается, что Запад, по словам Беглова, стал главной проблемой для города. Именно Запад мешает убирать улицы. Запад виноват в провальных реформах», — заявил он.

Политик подчеркнул, что, несомненно, США и их сателлиты создали множество проблем для страны в целом. Однако в Минсельхоз смогли использовать ситуацию с санкциями и найти нестандартный выход из сложной ситуации, полностью отказавшись от продуктов из Запада.



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