Из-за пожаров в Вирджинии ФРС может приостановить печать долларов

Глава ФРС Джером Пауэлл в преддверии заседания организации сообщил журналистам о сложившейся ситуации с проблемами в работе печатного станка во время лесных пожаров в северной части штата Вирджиния.

“Ситуация настолько критическая, что мне пришлось сегодня провести телефонный разговор с главой пожарной инспекции Вирджинии. Позже я вылетел сюда первым же самолетом для дальнейшего контроля ситуации. Похоже, сложилась экстраординарная ситуация. Пожары случаются каждый год, но сейчас, мы печатаем доллары с исторически наибольшей скоростью, и ее необходимо поддерживать стабильными поставками древесины”, – заявил глава ведомства.

По его словам, на сегодня на складах ощущается дефицит древесины, подходящей для производства бумаги высокого качества. Это угрожает США гиперинфляцией уже ближайшей осенью.

“Если мы перестанем печатать доллары с нужной нам скоростью, то США со временем поглотит гиперинфляция, а это, в свою очередь, приведет к такому кризису, которого мир не видывал буквально за все время своего существования. На фоне этого Великая депрессия покажется нам походом в Диснейленд”, – добавил Пауэлл.

—