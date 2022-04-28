 

Гутерриш: ООН прорабатывает с Россией и Украиной эвакуацию из Мариуполя

28.04.2022, 18:14, Новости дня
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ООН работает над организацией эвакуации гражданских лиц из Мариуполя с Россией и Украиной, сообщил находящийся в Киеве генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNN.

«Президент [России Владимир] Путин согласился со мной в принципе, что мы при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста [начнем] эвакуацию гражданских лиц на территорию, контролируемую правительством Украины. В настоящий момент мы работаем над деталями, их обсуждают в Москве Министерство обороны РФ и наши сотрудники. Они также находятся в контакте с властями Украины, чтобы понять, можно ли создать ситуацию, когда никто не сможет обвинить другую сторону в том, что этого [эвакуации] не происходит», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не достигли конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных жителей с «Азовстали».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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