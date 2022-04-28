 

Журналист: В Липецке чиновники перепутали концерт «ZaРоссию» с «Голубым огоньком»

28.04.2022, 18:14, Новости дня
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«Не пригласить певицу Юлию Чичерину, которая постоянно ездит на Донбасс, или Вадима Степанцова, или Романа Воронина, известного как рэпер Рем Дигга – это странно»,– сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Московской городской думы, журналист ВГТРК Андрей Медведев. Так он прокомментировал скандал в Липецке, где на концерте «ZaРоссию» был приглашен выступать критиковавший спецоперацию на Украине Сергей Лазарев.

В Липецке 29 апреля состоится патриотический концерт «ZаРоссию», на котором должен был выступать певец Сергей Лазарев. Однако после того, как он отказался приехать в центр временного размещения беженцев из Донбасса и пообщаться с журналистами, было принято решение об отмене его выступления. Вместо Лазарева перед липчанами выступит певец Николай Басков.

«Нужно спросить отвечающего за вопросы культуры вице-губернатора Липецкой области, министра культуры региона, почему они позволили пригласить Лазарева на концерт. Это же их позиция потратить так государственные деньги, пригласив человека с совершенно определенной позицией», – говорит Медведев.

Он полагает, что чиновники на подобные патриотические концерты зовут «не тех людей» – артистов, которые никакого отношения к патриотизму не имеют. Единственный критерий к выступающему, по словам журналиста – популярность. Однако на такого рода мероприятия приглашать просто человека с большой аудиторией недостаточно, говорит Медведев.

«Не пригласить певицу Юлию Чичерину, которая постоянно ездит на Донбасс, или Вадима Степанцова, или Романа Воронина, известного как рэпер Рем Дигга – это странно. Чиновники даже не знают, кто это. Дело не в артистах, а в том, что здесь показывается качество чиновников, их менталитет. Им кажется, что такой «Голубой огонек» во всех смыслах каким-то образом связан с патриотизмом. Это говорит о том, что эти чиновники плевать хотели на нашу страну», – считает журналист.

Напомним, после начала военной спецоперации РФ Лазарев выступил в соцсетях с резкой критикой военных действий, позднее запись исчезла, но артист предпочитал публично не выказываться на эту тему.

Музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию» в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, проходит по всей стране с участием звезд популярной музыки и российского рока.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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