 

Балтфлот провел учения с боевыми стрельбами

28.04.2022, 18:14, Новости дня
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В акватории Балтийского моря прошли стрельбы группировки российских ракетных катеров и кораблей в рамках учений, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

«В рамках проведения планового учения в акватории Балтийского моря экипажи ракетных катеров «Чувашия», «Заречный», малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийские удары по морской цели», – цитирует сообщение флота РИА «Новости».

Корабли отразили атаки условного противника с воздуха, также проведены стрельбы по малому морскому щиту. В роли воздушных целей выступали осветительные артиллерийские снаряды.

Упражнения проводились на разных высотах и дистанциях с применением корабельных артиллерийских установок АК-630. Все цели были уничтожены.

Также моряки провели стрельбы из артустановок АК-176 по малому морскому щиту, который имитировал корабль условного противника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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