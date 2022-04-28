Американский фермер – экология интересует наши власти больше, чем собственное население

В администрации Джо Байдена, по всей видимости, почти не думают о том, чем будут питаться американцы, — куда больше чиновников волнуют экологические вопросы, сказала в эфире Fox американский фермер Стефани Нэш. По мнению Нэш, власти США своими многочисленными административными препонами только осложняют жизнь сельхозпроизводителям, которые и без того оказались в крайне тяжёлом положении.

Итак, повторюсь: мы не хотим сказать, что в нынешнем кризисе виновата какая-то конкретная группа; мы, собственно, и не знаем, в чём причина. Зато знаем, что происходит этот кризис в год, который обещает стать для американских сельхозпроизводителей катастрофическим: тут вам и птичий грипп, и разворачивающаяся на наших глаза трагедия с этиловым спиртом*, из-за которой издержки ферм выросли настолько, что выращивание пищевых культур стало просто-напросто нерентабельным.

Так какой же эффект оказывает всё это в целом? У нас в гостях — Стефани Нэш, фермер в четвёртом поколении и представитель «Маслосырзавода семьи Нэш», и она расскажет нам, с чем сейчас сталкивается она сама и другие фермеры.

Большое Вам спасибо, что пришли к нам на передачу, Стефани. Сам я, конечно, не фермер, но судя по всему, времена для сельхозпроизводителей наступили теперь тяжёлые — на нашей памяти такого не было. Вы согласны?

СТЕФАНИ НЭШ, фермер в четвёртом поколении: Да. Я считаю, что у нас по всей стране проблемы и с поддержкой рядовых граждан, и с образованием. Мы сталкиваемся и с ростом издержек на фермы, и с общественным осуждением, и с различными административными препонами, и даже с засухой — вот в Калифорнии губернатор Ньюсом принял закон, запрещающий бурение водяных скважин. А ведь Калифорния, знаете ли — это крупнейший сельскохозяйственный регион в США! На мой взгляд, мы отвлекаемся от настоящей проблемы, а проблема эта в том, что задача по обеспечению пропитанием рядовых американцев возлагается на семейные фермы.

Именно так! Говорим мы это всё, конечно, не за тем, чтобы принизить масштабны трагических событий, которые разворачиваются сейчас на Украине — это ведь и в самом деле трагедия, украинцы страдают, и любой человек, у которого есть совесть, им сочувствует. Но всё же, как можно не обращать внимания на вопросы снабжения нашей собственной страны продовольствием, водой и энергией? На этом же всё и стоит! Или я что-то недопонял?

СТЕФАНИ НЭШ: Нет, думаю, что Вы всё правильно понимаете. На мой взгляд, нынешняя администрация очень чётко показала, что в их повестку входят «Новый зелёный курс», климатические изменения, а также миллиарды долларов, которые прокачиваются через Вашингтон, а на американский народ, наши запасы продовольствия и продовольственную безопасность страны им плевать. Я всегда говорила: не будет ферм — значит, не будет еды, а если не будет еды — не будет и будущего.

Абсолютно верно, здесь никаких сомнений вообще быть не может, это ведь просто биологически обусловленная истина — хотя, быть может, именно поэтому они и не обращают на это всё внимания: они такие истины не жалуют. Вы по этому поводу обеспокоены?





СТЕФАНИ НЭШ: Как производитель молочных продуктов — обеспокоена, да. С 2003 года у нас разорилось 45 тысяч молочных производств. Обеспокоена я и положением своих скотоводов и обрабатывающих производств — ведь от уровня цен зависят четыре главных мясоперерабатывающих предприятия. Да и, в общем, за сельское хозяйство в целом мне тоже тревожно. Какое нас ждёт будущее? Станут ли американцы выступать в защиту своих сельскохозяйственных сообществ? Мы должны поддерживать местных сельхозпроизводителей! Нельзя, чтобы административное регулирование убивало наши продовольственные ресурсы.

Да, и сделки по частному прямому инвестированию от него тоже нужно защитить. Вся эта проблема с этиловым спиртом страшно несправедлива по отношению ко многим фермерам, и она навредила нам сильнее, чем мы можем себе представить. Но это уже другая тема. C нами была Стефани Нэш. Большое Вам спасибо за то, что всё разъяснили из первых уст!

Дата выхода в эфир 25 апреля 2022 года.

* Администрация Байдена в рамках мер по сдерживанию роста цен на топливо приняла решение временно отменить сезонные ограничения на производство бензина E15, который содержит 15% этилового спирта. По мнению некоторых наблюдателей, такой шаг приведёт к ускорению продовольственной инфляции, поскольку будет увеличиваться доля урожая, уходящего на производство топливного спирта (прим. ИноТВ).