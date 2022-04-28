Понадобится подходящее для вашей кожи масло: 5-минутный массаж снимает утреннюю отечность с лица

Отек лица может появиться у любого человека. Причин этого может быть великое множество: проблемы со здоровьем, гормональный сбой, усталость, стрессовая ситуация. Чаще всего отек появляется утром, после пробуждения. Если за этим не стоят проблемы со здоровьем, то данное явление не должно вызывать тревоги. Правильный уход за лицом поможет быстро с ним справиться. Предлагаем вам освоить пятиминутный массаж, который снимет отечность лица.

Эффективная процедура

Ольга из Шотландии очень любит ухаживать за своим лицом и регулярно экспериментирует с новыми продуктами и методами по его улучшению. Огромному количеству подписчиков в социальных сетях девушка предлагает уже опробованные и эффективные техники. Ольга снимет видео, в котором демонстрирует технику массажа, который повышает тонус лица и помогает избавиться от утренних отеков. Далее мы вас с ним подробно познакомим.

Что вам понадобится

Для процедуры обязательно понадобится увлажняющее средство. Это может быть косметическое масло или сыворотка. Ольга использует масло виноградных косточек, которое подходит для всех типов кожи. Это средство питает кожу, сужает поры и помогает избавиться от акне. Есть еще один важный момент, о котором стоит знать до начала массажа. К процедуре стоит приступать, только предварительно очистив лицо. Сделать это нужно чистыми руками с помощью мицеллярной воды или тоника.

Техника массажа

Аккуратно постучите подушечками пальцев по коже лица, чтобы стимулировать кровообращение.

Подберите подходящее для вашей кожи масло или сыворотку, выдавите на руку и равномерно распределите по всему лицу.

Не стоит брать слишком большое количество питательного средства. Теперь, начиная с центра лба и спускаясь вниз, начните массировать верхнюю часть лица по линии бровей.

Движение необходимо повторить десять-двенадцать раз.

Теперь мы задействуем только большие пальцы. Начинаем массировать веки с уголков глаз. На кожу надавливаем лишь слегка. Повторяем шесть раз.

Три средних пальца обеих рук кладем на край носа, затем двигаемся уху. Массируем область под глазами подушечками пальцев. Движения должны идти вверх.

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Повторяем семь раз.

Растяните губы в улыбке и сделайте массаж от уголков рта до кончиков ушей.

Ладонями слегка надавливаем на нижнюю часть лица. Затем двигаемся к уху по линии челюсти. Делаем семь раз.

Тремя средними пальцами, начиная с висков, массируем боковые стороны лица, включая шею. Повторите шесть раз.

Выполните предыдущий шаг, но используйте вместо ладошек пальцы. Руки скрещиваем на ключицах и массируем данную область по направлению вниз. Шесть повторений. Нажмите ладонями несколько раз в области подмышек, это полезно для лимфоузлов. Теперь можно нанести на лицо увлажняющий крем.